Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde savaşın 1000. gününde anma töreni yapıldı

Yayınlanma: 20.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.11.2024 - 04:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat 2022’de “Ukrayna’da özel askeri operasyon” sözleriyle başlattığı savaş 1000. gününü tamamlandı. Dün, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nde savaşta yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. Törenin ev sahipliğini Büyükelçi Vasyl Bodnar yaparken, törene Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişçenko ve Ankara’daki yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Bodnar, “Sadece yıldönümünü anmıyoruz; aynı zamanda çok acı çekmiş insanları, savaşta yaşamlarını kaybeden askerleri, Ukrayna’ya olan saldırılarda yaralanan sivilleri de anıyoruz” dedi. Bodnar ayrıca Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşı “dondurmayı” teklif edeceğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mischenko ise bu savaşın Ukrayna tarihinin en büyük mücadelesi olduğunu belirtti. Savaşın üçüncü kışına gireceğine dikkat çeken AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski de “Rusya bu kışı, Ukrayna için en zorlu kış haline getirmeye çalışıyor” diye konuştu.