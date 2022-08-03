Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar: ‘Koridorun işleyişi Rusya’ya bağlı’

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, Cumhuriyet’e verdiği mülakatta ülkesinde devam eden savaş ve tahıl koridoru konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Savaş nedeniyle duran sevkıyatın Ukrayna limanlarından tekrar başlamasını sağlayan tahıl koridorunun çalışmaya başlamasını “tarihi bir an” olarak nitelendiren Bodnar, “Bu koridorun yaşama geçmesi için çabaları dolayısıyla Türkiye’ye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) müteşekkiriz” dedi. Tahıl koridoru anlaşmasının imzalanması için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Bodnar, koridorun, “Rusya’nın engellememesi durumunda” çalışmaya devam edeceğini söyledi. Bodnar, “Rusya, Odessa’ya saldırısıyla birlikte bu anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyebileceğini gösterdi. Burada Rusya’nın hem BM hem de Türkiye tarafından anlaşmalara uymaya zorlanması gerekiyor. Koridorun işleyişi Rusya’nın tutumuna bağlı. Hiçbir limanın saldırıya uğramaması gerektiği yönündeki hüküm ilk anda ihlal edildi. Koridorun işleyişi hem bizim için hem de Ukrayna’dan tahıl alan ülkeler için yaşamsal önemde. Fakat Rusya’nın bu konuya aynı önemi verip vermediğinden emin değiliz” dedi.

Hüseyin Hayatsever ve Vasıl Bodnar

"TEK ÇABA TÜRKİYE’DEN"

Hem tahıl koridoru hem de savaşın başlangıcındaki diplomatik çözüm çabalarından dolayı Türkiye’ye teşekkür eden Bodnar, “Savaşın başlangıcından bu yana gerçek anlamda arabuluculuk çabasına girişen Türkiye’den başka kimse olmadı. Önce dışişleri bakanları Antalya’da bir araya geldi, daha sonra İstanbul’daki müzakereler yapıldı. Buradaki müzakereler de Rusya’nın tutumu sebebiyle sonuçsuz kaldı” dedi. Ukraynalı büyükelçi, Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili “Türkiye’nin kendi çıkarları doğrultusunda Rusya’yla kurduğu ilişkiye saygı duyuyoruz. Ukrayna’da bu ilişkiye duygusal tepkiler verenler var, fakat biz duyguları bir tarafa bırakarak işbirliğimize odaklanmak istiyoruz. Türkiye’nin Ukrayna’ya hem siyasi hem insani yardım alanında büyük destekleri bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

"ATEŞKES SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şu anda Rusya’yı herhangi bir ateşkes görüşmesinin söz konusu olmadığını belirten Bodnar, “Topraklarımızın yaklaşık yüzde 20’sinin işgal altında bulunduğu bu savaşı mevcut durumun korunacağı şekilde durdurma arayışında değiliz. Müzakere için şartımız çok basit: Rusya, işgal güçlerini ülkemizden çeksin ve müzakereye başlayalım. Biz yapılan görüşmelerdeki tutumumuzu koruyoruz. Fakat Rusya, tüm bu müzakere girişimlerine ülkemize yönelik saldırılarını sürdürerek yanıt verdi. Bu koşullarda müzakere mümkün değil. Şu andaki hedefimiz; Rusya’nın işgali altındaki Kırım ve Donbas bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna’nın 1991’de bağımsız olduğundaki tüm topraklarından geri çekilmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’in uluslararası toplumun Ukrayna’ya daha fazla silah yardımında bulunması çağrısını yineleyen Bodnar, “Savaş, korkunç bir durum yaratıyor. Biz bu savaşı bir an önce sona erdirmek için yardımların artırılması çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.