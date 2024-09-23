Ukrayna'nın Barış Zirvesi önerisini reddetti: 'Teröristlerle diyalog kurmayacağız...'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği barış zirvesi önerisine sert yanıt verdi. Zaharova, Rusya'nın bu sürece dahil olmayacağını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlenen basın toplantısında 2024 Kasım ayında Rus temsilcilerin de katılacağı ikinci bir ‘barış zirvesi’ düzenlenebileceğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Zelenski'nin bu açıklamalarını ‘gerçeklerden kopuk’ ve ‘hayalperest’ olarak nitelendirdi.
Zelenski'nin cumhurbaşkanlığını ‘süresi dolmuş’ olarak tanımlayan Zaharova, bu barış girişimlerinin, Batı'nın ve Ukrayna’nın Rusya’ya karşı baskı oluşturma çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.
Rusya'nın ‘Burgenstock sürecine’ katılmadığını ve gelecekte de katılmayı düşünmediğini belirten Zaharova, Zelenski'nin barış formülünü uygulanamaz olarak değerlendirdi.
Bu tür zirvelere katılmayı reddettiklerini ifade eden Zaharova, Rusya'nın siyasi ve diplomatik yollarla krizin çözümüne açık olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 14 Haziran’da sunduğu barış girişimine atıfta bulunan Zaharova, kalıcı ve adil bir barışın ancak Rusya’nın çıkarlarının dikkate alınmasıyla mümkün olacağını ifade etti.
Zaharova ayrıca, Ukrayna ve Batı’nın savaşı sürdürmek istediğini ifade ederek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne düzenlediği saldırıları ve Zelenski'nin NATO’dan uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına derinlemesine saldırı izni talebini bu duruma örnek olarak gösterdi.
Zaharova açıklamasında, Rusya'nın ‘teröristlerle’ diyalog kurmayacağını belirtti ve Kiev ile Batı'nın barıştan ziyade savaşı tercih ettiğini vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzde 60 zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
- Yavaş'ın yanıtı sonrası istifa etti!
- Gençlerin en sevdiği 10 siyasetçi belli oldu
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'Tayyip'e sor' davası
- ‘Uzun yıllar İstanbulumuzda sürsün’
- Asker kaçaklarını da kapsıyor
- Sağlıklı ve güçlü bir zihin için 6 egzersiz önerisi