Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor

06 Mart 2022 Pazar, 17:45

Rusya-Ukrayna savaşında 11. gün geride kalırken, Kiev'in çevresinde çatışmalar şiddetleniyor.

Özellikle Kiev'e yakın İrpin'de sabah saatlerinde Rus güçleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Rus güçleri Kiev'e doğru ilerlemeye çalışırken, Ukrayna güçleri de başkentteki güvenlik önemlerini artırmaya devam ediyor.

GÜVENLİK NOKTALARI KURULDU

Kiev'de ana yolların yanı sıra ara yollara da çok sayıda güvenlik kontrol noktası kurulmuş durumda Ukrayna askerleri ve polisleri, kentteki kontrol noktalarından geçen araçları tek tek arıyor.

Kentteki yollara beton bariyerlerinin yanı sıra tanklara karşı hazırlanmış çok sayıda demir engel yerleştirildi.

SİVİLLER DESTEK VERDİ

Kiev'in önemli bölgelerine kum torbalarından oluşan barikatlar kurulmaya devam ediyor. Bazı siviller, kum torbalarının hazırlanmasında gönüllü olarak görev alıyor.

Öte yandan çatışmalar Kiev çevresinde devam ederken, kentin en bilinen bölgesi olan Özgürlük Meydanı'ndaki hoparlörlerden Ukrayna Milli Marşı çalındı.