Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlara Rus vatandaşlığına geçişte kolaylık sağlanacak
Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlara Rus vatandaşlığına geçişte kolaylık sağlanacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı kararı imzaladı.
Rusya Yasa Portalı'nda yayımlanan Putin'in imzaladığı karara göre, Donestk ve Luhansk'ta yaşayanların Rus vatandaşlığına geçişini kolaylaştırıcı düzenlemeye ilaveler yapıldı. Ayrıca, Ukrayna'nın Zaporijya ve Herson bölgelerinde yaşayanların da Rus vatandaşlığına geçişinde kolaylık sağlanacak.
Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sürdürdüğü taarruzlarda Herson'un tamamı ile Zaporijya'nın bir bölümü Rus ordusunun kontrolü altına geçmişti.
Herson'un referandum ile Rusya'ya katılacağı yönündeki iddialar hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna halkının kendi kaderini kendisinin belirleyeceğini" bildirmişti.
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