Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde hastaneler bombalandı
Mıkolayiv'de bir kanser tedavi merkezi ve bir göz kliniği de dahil olmak üzere hastanelerin gece boyunca ateş altında olduğu söylendi.
AFP muhabiri bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Mıkolayiv'de bir kanser tedavi merkezi ve bir göz kliniği de dahil olmak üzere hastanelerin gece boyunca ateşe verildiğini söyledi.
Hastaların kemoterapi gördüğü kanser tedavi merkezinin camları havaya uçtu ve kapılar hasar gördü.
Hastane başkanı Dmytro Lagochev, "Askeri bir hedef olmaksızın sivil bölgelere ateş açtılar. Burada hastane, yetimhane ve göz kliniği var” dedi.
Grevler sırasında kanser tedavi merkezinde hiçbir hasta ya da sağlık çalışanı bulunmadığını, ancak göz kliniğinde belirsiz sayıda hasta bulunduğunu söyledi.
Klinik şefi Kasimira Rilkova, “Hepimiz geceyi mahzende geçirdik, herkes titriyordu. Hastalar çok korktu" dedi.
Isıtma olmayan Ingulski Mahallesi'nde birçok sakin ayrılmak zorunda kaldı.
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