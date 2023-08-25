Moskova'da İHA ile saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) başkent Moskova ve Moskova bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 08:17
Moskova'da İHA ile saldırı girişimi engellendi
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece 03.00 sularında Ukrayna'nın Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere İHA ile "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırının engellendiği aktarılan açıklamada, "İHA, Moskova bölgesinin İstra ilçesinde hava savunma sistemlerince imha edildi" ifadesi kullanıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı girişiminde can kaybı ve hasar meydana gelmediğini, olay yerinde acil servislerin çalıştığını kaydetti.

Tass Haber Ajansının havacılık servislerine dayandırdığı haberlerde, başkent Moskova'daki Vnukovo, Şeremetyevo ve Domodedovo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarının geçici olarak durdurulduğu, daha sonra uçuşların normale döndüğü aktarıldı.


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Rusya

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