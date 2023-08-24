Hollanda ve Danimarka'dan sonra bir ülke daha Ukrayna'ya F-16 gönderiyor

Norveç'in, Hollanda ve Danimarka'nın ardından Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verme kararı aldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:33
Hollanda ve Danimarka'dan sonra bir ülke daha Ukrayna'ya F-16 gönderiyor
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Norveçli yayın organları NRK ve TV2'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, Norveç'in Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndereceği belirtildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Norveç, Hollanda ve Danimarka'nın ardından Ukrayna'ya bu uçakları gönderen 3. ülke olacak.

Öte yandan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.


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