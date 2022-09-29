Ukrayna'nın yeniden yapılanması için Hızlı Toparlanma Planı açıklandı
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Timoşenko, Hızlı Toparlanma Planı adlı bir mekanizmayı açıkladı.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası için Hızlı Toparlanma Planı adlı bir mekanizmayı açıkladı.
Kyrylo Timoşenko, mekanizma kapsamında Ukrayna'nın, Rusya-Ukrayna çatışmalarında yıkılan veya ağır hasar gören altyapı tesislerini restore etmek için uluslararası bağışçılardan para çekmeyi planladığını söyledi.
Timoşenko, "Bu plan üzerinde uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Yabancı ülkelerin büyükelçileriyle 30'dan fazla görüşme yaptım, hepsini iş birliğine davet ediyoruz" dedi.
Timoşenko'ya göre, toparlanma vakfının denetleme kurulu üyelerinin yüzde 75'i bağış yapan ülkelerin temsilcilerinden oluşacak.
Bu ayın başlarında yayınlanan ortak bir değerlendirmede, Ukrayna hükümeti, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası, Ukrayna'nın yeniden inşasının mevcut maliyetinin 349 milyar ABD doları olduğunu tahmin etmişti.
Video Haberler
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
En Çok Okunan Haberler
-
- Yarın bu saatlere dikkat: 81 ilde eş zamanlı
- 'Avukatım yaptı mı bilmiyorum!'
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- 'Sahadaki CHP' anketleri etkiledi
- HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
- 'Merkez'den bankalara yeni talimat
- Yeni hizmet: Başvurular 1 Ekim'de başlıyor
- AYM'den Seçim Kanunu'yla ilgili karar
- Azra'nın katili cezaevinde intihar etti
- Fatih Terim belgeseline ibret olsun!