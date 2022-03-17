Ukrayna'ya bağışlanan 400 kurşun geçirmez yelek New York'ta çalındı

17 Mart 2022 Perşembe, 12:14

New York Polis Departmanı (NYPD) dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya gönderilmek üzere bağışlanan yaklaşık 400 kurşun geçirmez yeleğin, New York'ta savaş bölgesindeki insanlara taktik teçhizat toplama ve gönderme çabalarına öncülük eden kar amacı gütmeyen bir kuruluştan çalındığını duyurdu.

ABC'nin haberine göre, polis, yerel kolluk kuvvetleri tarafından bağışlanan kullanılmış yeleklerin, Manhattan İkinci Cadde'deki Ukrayna Amerika Kongresi Komitesi ve Amerika Ukrayna Ulusal Kadınlar Birliği'nin ofislerinden alındığını söyledi.

NYPD çavuşu Edward Riley, polisin hırsızlık ihbarına sabah 9:15 civarında yanıt verdiğini ve "konumdan yaklaşık 400 kurşun geçirmez yeleğin kaldırıldığı konusunda bilgilendirildiğini" söyledi.

Ukrayna Kongresi Amerika Komitesi'ne yorum isteyen bir mesaj bırakıldı.

NYPD, Rusya'nın işgaline karşı savaşan Ukrayna güçlerini destekleyen hayır kurumlarına hizmet dışı bırakılmış yüzlerce kurşun geçirmez yelek bağışladı. Departman şefi, beş yıl sonra yelekleri kullanmayı bıraktı, ancak yetkililer, savaşta koruma sağlayacak kadar sağlam olduklarını söyledi.

Suffolk County Şerif Errol Toulon Jr.'ın sözcüsü Vicki DiStefano, "Birinin bu insani krizden etkilenenlere yardım etmek amacıyla toplanan malzemeleri çalmak için bir binaya girmesi alçakça" dedi.

Amerika Ukrayna Kongre Komitesi sözcüsü Andrij Dobriansky, geçen hafta planın bağışlanan teçhizatın hava yoluyla Polonya'ya gönderilmesi ve ardından Ukrayna'ya taşınması olduğunu söyledi.