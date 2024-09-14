Ukrayna’ya Batılı silahları Rusya’da kullanmasına izin sinyali gerilim yaratıyor: Füze restleşmesi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.09.2024 - 06:53

Rusya-Ukrayna arasında süren yıkıcı savaşta Kiev’e uzun menzilli füzelerin Rus topraklarında kullanılmasına izin verilmesi hem Batılı müttefiklerin hem de Moskova’nın gündeminde. Beyaz Saray yönetiminin, Ukrayna’nın 6 Ağustos’ta Rus topraklarında başlattığı Kursk saldırısı sonrası gündeme gelen konuya ilişkin olumlu sinyaller vermesiyle Rusya’dan yanıt gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarla ülke topraklarını vurmasının NATO’nun savaşa doğrudan katılması anlamına geleceğini söyledi. Putin, Ukrayna’nın Rusya içlerinde bulunan tesislerle ilgili koordinat bilgilerine sahip olmadığını, bu bilgileri ancak ve ancak NATO üyesi ülkelerin uydularından alacağını, bunun da NATO’nun saldırısı anlamına geleceğini ifade etti.

Bu füzelerin ateşlenmesi durumunda NATO-Rusya arasında olası bir savaş uyarısı yapan Rus liderin sözleri, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Washington’da bu akşam yapacakları görüşme öncesi geldi. Görüşmede, Biden ve Starmer’ın ABD’nin ATAMACS, İngiltere’nin Storm Shadow füzelerini Ukrayna’nın Rusya topraklarına ateşlemesine izin verilmesi kararının masaya yatırılacağı aktarıldı.

‘KARARI ÇOKTAN ALDILAR’

Kimi uzmanlar, İngiltere’nin Storm Shadow füzelerinin kullanımı konusunda Ukrayna’ya onay vermeye hazır olduğunu fakat Rusya karşısına tek başına çıkmak istemediğinden, bu konuda ABD’nin de onayını almaya çalıştığı değerlendirmesini yapıyor. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da dün ABD ve İngiltere’nin, izin verme kararını çoktan aldığını, şu anda ise basın yoluyla kamuoyunu alıştırdıklarını savundu. Peskov, bu konuda Rusya’nın gerekli tepkiyi göstereceğini açıkladı.

RUSYA’DAN KARŞI TAARRUZ

Öte yandan Kremlin, önceki gün Rusya’nın Ukrayna’nın Kursk ilinde ele geçirdiği toprakları geri almaya yönelik karşı taarruz başlattığını duyurdu. Rusya, son iki günde 10 köyü geri aldıklarını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise kendilerinin Rus karşı taarruzunu önceden bildiklerini ve her şeyin Ukrayna’nın planına göre ilerlediğini savundu.

Ukrayna birlikleri, geçen ay Kursk’a ani bir saldırı düzenleyerek 100’den fazla köy ve kasabayı ele geçirmiş ancak Moskova’nın bölgeye ilave kuvvet sevketmesinin sonucunda operasyon durma noktasına gelmişti. Kiev yönetimi, bu bölgede toprak alarak olası bir müzakere masasında Moskova’nın işgal ettiği topraklara karşı koz olarak kullanmayı ve Rusya’yı ilerlediği bölgelerden kuvvet kaydırmaya zorlayarak Rus taarruzunu durdurmayı amaçlıyor.

‘MOSKOVA TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR’

Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde saldırıları devam ediyor. Ruslar, son günlerde Donbas’ta bazı köyleri ele geçirirken saldırıların hedefi durumunda olan Pokrovsk ilçe merkezine yönelik ilerlemenin yavaşladığı görülüyor. Bazı yetkililer, bunun nedenine ilişkin bölgeye Ukrayna’nın takviye kuvvet göndermesini işaret ederken kimi Ukraynalı uzmanlar, Rusya’nın taktik değiştirmesine ve kentleri çevreleme taktiğine yöneldiğine dikkat çekiyor.