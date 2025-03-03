Ukrayna'ya destek planı açıklandı: Londra Zirvesi'nden neler çıktı?

Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:14

Güncelleme: 03.03.2025 - 09:14

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ev sahipliği yaptığı Ukrayna konulu liderler zirvenin ardından basına yaptığı açıklamada, ilk önceliklerinin bu çalkantılı zamanlarda "İngiliz halkının güvenliğini ve ulusal çıkarlarını" savunmak olduğunu belirtti.

Savunma harcamalarında artışa gidilmesine dair geçen hafta aldığı kararı, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini ve bugün ev sahipliği yaptığı zirveyi İngiltere'nin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak için gerçekleştirdiğini bildiren Starmer, "İngiltere, Fransa ve diğerleri ile savaşı durdurmak için Ukrayna ile bir plan üzerinde çalışacağımız, ardından bu planı ABD ile görüşeceğimiz ve bu planı daha ileri taşıyacağımız konusunda anlaştık" diye konuştu.

Zirvenin başlangıç noktasının, barış müzakerelerinde "Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü konuma getirmek" olduğunu dile getiren Starmer, dün İngiltere ve Ukrayna arasında dondurulmuş Rus varlıkları ile desteklenecek 2,2 milyar sterlinlik bir kredi anlaşması imzalandığını hatırlattı.

Ayrıca Starmer, Ukrayna ve İngiltere arasında yeni bir anlaşmaya daha imza atıldığını duyurdu.

Başbakan Starmer, "Ukrayna'nın Belfast'te üretilecek 5 binden fazla hava savunma füzesini almasını sağlamak için 1,6 milyar sterlinlik İngiltere ihracat finansmanını kullanmasına olanak sağlayan yeni bir anlaşmayı duyuruyorum. Bu, savunma sanayimizde istihdam yaratacak" ifadelerini kullandı.

"Geçmişin hatalarından ders çıkarmalıyız" diyen Starmer, bu anlaşma ile sağlayacakları hava savunma desteğinin Ukrayna'daki kritik altyapıların korunmasında ve barış sürecinde bu ülkenin güçlendirilmesinde "hayati önem" taşıyacağını belirtti.

Starmer, "Rusya'nın kolayca ihlal edebileceği Minsk gibi bir anlaşmayı kabul edemeyiz" dedi. Başbakan Starmer, yapılacak yeni anlaşmada Ukrayna'ya sağlanacak destek konusunda her ulusun "elinden geleni en iyi şekilde" yapması gerektiğini vurguladı.

ZİRVEDE UZLAŞILAN ADIMLAR

Starmer, çok sayıda liderin bir araya geldiği zirvede, Ukrayna için üzerinde uzlaşılan noktaları açıkladı:

"Öncelikle Ukrayna’ya askeri yardım akışını sürdüreceğiz ve Ukrayna'yı şimdi güçlü kılmak için Rusya'ya ekonomik baskıyı artırmaya devam edeceğiz. İkinci olarak, kalıcı bir barışın, Ukrayna'nın egemenliği ve güvenliğini sağlaması gerektiği ve Ukrayna’nın (müzakere) masada olması gerektiği konusunda anlaştık. Üçüncü olarak, bir barış anlaşması durumunda, gelecekte herhangi bir işgali önlemek için Ukrayna’nın kendini savunma yeteneklerini artırmaya devam edeceğiz. Dördüncü olarak, Ukrayna'da (barış) anlaşmasını savunmak ve barışı garanti etmek için istekli olan (ülkelerden) oluşan bir koalisyon geliştirmek için ilerleyeceğiz. Her ülke katkıda bulunamayabilir ancak bu, arkamıza yaslanıp izleyeceğimiz anlamına gelmez."

İstekli olan ülkelerin bu plana "aciliyetle yoğunlaşacağını" kaydeden Starmer, "Ama kıtamızda barışı desteklemek ve gerçekleştirmek için bu çabanın güçlü ABD desteğine ihtiyacı var" dedi.

Starmer, zirve kapsamında alınan kararların uygulanmasının takibi açısından yakın tarihte liderler ile yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.

Toplantının soru-cevap bölümünde "ABD'nin güvenilmez bir müttefik olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesini yapan Starmer, Trump'la yaptığı görüşmede koalisyonun ABD desteğini alacağını kaydetti.

Starmer, koalisyona İngiliz askeri göndermenin Rusya'yla savaş anlamına gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, "Buradaki en önemli nokta bir anlaşma varsa barışı sürdürmektir. Barışı sürdürmek istiyorsanız barışı korumaya da hazır olmalısınız" yanıtını verdi.

Çatışmaların Ukrayna'dan Avrupa'ya ve İngiltere'ye sıçramasını istemediğini kaydeden Starmer, "Eğer Avrupa'da bir çatışma varsa bu bizim kıyılarımıza da vuracaktır. Son 3 yıldır Ukrayna'da yaşananların İngiltere'deki pek çok insana etkisi oldu. Faturalar yükseldi, çatışma nedeniyle ekonomimize istikrarsızlık geldi" diye konuştu.

'KOALİSYON' VURGUSU

İngiliz halkının güvenliği için Avrupa'da ve Ukrayna'da savaş istemediğini vurgulayan Starmer, "Koalisyon hakkında bugün bazı ülkeler üzerine çalıştığımız planın bir parçası olmak istediklerini söyledi. Nasıl bir katkı yapacakları konusunda açıklamaları kendilerine bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Starmer, bazı ülkelerin katkıda bulunmak istememesini de anlayışla karşıladığını belirtirken, Avrupa dışında yer alan Kanada'nın, koalisyon konusunda önde gelen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Rusya'nın "düşmanları tarafından imzalanan bir anlaşmayı" kabul edip etmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Starmer, "Anlaşmanın sonunda Rusya da dahil olacak. Ancak buna herhangi bir anlaşma olmadan Rusya'nın bize güvenlik garantileri dayatması temelinde yaklaşamayız" dedi.

Starmer, savunulabilecek bir anlaşma yapılmasının öncelik olduğunu belirterek, geçmişte Rusya'nın bazı anlaşmaları ihlal ettiğini kaydetti.