Ukrayna’ya roket saldırısı: 15 ölü, 6 yaralı
Rusya, Ukrayna'nın Bakhmut bölgesindeki beş katlı 2 binaya roket saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Ukrayna’nın Bakhmut bölgesinde beş katlı 2 bina Rusya’nın roket saldırısı sonucu yerle bir oldu. Saldırı sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, dün akşam Rusya’nın roket saldırısı sonucu Ukrayna’nın Bakhmut bölgesinde Chasiv Yar kasabasında beş katlı 2 binanın yerle bir edildiği belirtildi.
Saldırı sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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