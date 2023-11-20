Ülke internetsiz kalmıştı: CEO istifa etti

Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:35

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:35

Avustralya'nın neredeyse yarısının bağlantısının kesilmesine neden olan şebeke arızasının ardından telekom devi Optus'un CEO'su Kelly Bayer Rosmarin, istifa ettiğini açıkladı.

Geçen yıl yaşanan büyük bir veri ihlali sırasında da görevinin başında olan Rosmarin, firma için çalkantılı geçen üç yılı yönetti. İstifa etmesi için baskı gören Rosmarin, Optus'a "hizmet etmekten onur duyduğunu" ancak artık istifa etmesinin uygun olduğunu söyledi.

Rosmarin, istifa açıklamasında "Kendi kendime düşünmek için zamanım oldu. İstifamın, Optus'un ilerlemesi için en iyi çıkar olduğuna karar verdim"

Rosmarin'in istifasına ilişkin açıklama yapan Optus'un Singapurlu ana şirketinin CEO'su, pandeminin başında atanmasına rağmen mali performansı iyileştirdiğine işaret ederek "zorlu bir dönem" boyunca gösterdiği sıkı çalışma için kendisine teşekkür etti.

8 Kasım'daki kesinti 10 milyon Avustralyalıyı ve binlerce işletmeyi 12 saatten fazla bir süre boyunca mobil veya internet kapsama alanı dışında bıraktı.

Arıza ulaşımda gecikmelere neden oldu, hastane telefon hatlarını kesti, ödeme sistemlerini kapattı ve yaklaşık 200 kişinin acil servisleri aramasını engelledi.