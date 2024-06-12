Ülkede ilk kadın başbakan görevine başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Judith Tuluka Suminwa, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak görevine başladı.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 12:53
Ülkede ilk kadın başbakan görevine başladı
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KDC Ulusal Meclisinde düzenlenen törende, ülkenin ilk kadın Başbakanı Suminwa ve 54 bakan göreve başlamaları dolayısıyla yemin etti.

Suminwa, görev süresi boyunca işsizliğin öncelikli konularından biri olacağının altını çizerek, 6,4 milyon kişiye istihdam yaratacaklarını belirtti.

Brüksel Özgür Üniversitesi ekonomi bölümü mezunu olan 57 yaşındaki Suminwa, bir önceki hükümette Planlama Bakanı olarak görev yapıyordu.

İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani, Adalet Bakanı Constant Mutamba, Savunma Bakanı Guy Kabombo, Dışişleri Bakanı Therese Kayiwamba ve Maden Bakanı Kizito Kapinga diğer yemin ederek göreve başlıyan isimler arasında yerini aldı.

 


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