Masuaku'nun takımı Demokratik Kongo, Togo'yu mağlup etti
Dünya Kupası Elemelerinde Demokratik Kongo ağırladığı Togo'yu 1-0 yendi.
Afrika Dünya Kupası Elemeleri B Grubu karşılaşmasında Demokratik Kongo ile Togo karşı karşıya geldi. Demokratik Kongo konuk ettiği Togo'yu 1-0 mağlup etti.
Demokratik Kongo'ya galibiyeti getiren golü 6. dakikada Meschack Elia kaydetti.
Demokratik Kongo'da, Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Demokratik Kongo bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, Togo ise 3 puanda kaldı.
Demokratik Kongo bir sonraki karşılaşmasında Güney Sudan'ı konuk ederken, Togo da sahasında Moritanya'yı ağırlayacak.
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