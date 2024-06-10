Kongo'da dehşet: Evler ateşe verildi... En az 50 ölü!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda isyancı grubun sivillere yönelik saldırısında en az 50 sivil hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:40
Kongo'da dehşet: Evler ateşe verildi... En az 50 ölü!
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Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesinde isyancı grup üyeleri Demokratik İttifak Güçleri (ADF) sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalanıp ateşe verildiği saldırıda, en az 50 sivil yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Güvenlik güçleri, saldırı sonrası bölgede operasyon başlattı.

Uganda ve KDC’de 1990’ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF’nin saldırılarında 2014’ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.


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