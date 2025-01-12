Ülkede ilk M çiçeği vakası tespit edildi
Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de ilk M çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği duyuruldu.
Sierra Leone Ulusal Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Freetown yakınlarındaki Western Zone bölgesinde 27 yaşında bir erkekte M çiçeği virüsü tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, sağlık ekiplerinin potansiyel olarak maruz kalan kişileri belirlemek ve daha fazla yayılmayı önlemek için aktif olarak izleme ve araştırma yaptığı kaydedildi.
M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arınç'tan Mehmet Uçum'a çok sert sözler!
- Fatih Erbakan'a 'Erdoğan' tepkisi
- Hamsiye iki rakip birden: Kilosu 70 TL'ye satılıyorlar
- Bu ürünler artık 'iade' edilemeyecek
- Erdoğan'dan Şanlıurfa'da 'adaylık sözü'
- '1 Milyon Mehmet' hayatını kaybetti
- MHP'li vekil 'Abdullah Öcalan beyefendi' dedi
- Başına 25 milyon dolar ödül koydular
- AKP kongresi karıştı: 'Tek liste' gerginliği
- Ormana götürülüp katledildi!