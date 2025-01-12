Ülkede ilk M çiçeği vakası tespit edildi

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de ilk M çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede ilk M çiçeği vakası tespit edildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 10:35

Sierra Leone Ulusal Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Freetown yakınlarındaki Western Zone bölgesinde 27 yaşında bir erkekte M çiçeği virüsü tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin potansiyel olarak maruz kalan kişileri belirlemek ve daha fazla yayılmayı önlemek için aktif olarak izleme ve araştırma yaptığı kaydedildi.

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.


Etiketler: #sierra leone #mpox

İlgili Haberler

Afrika'da M çiçeğinden ölenlerin sayısı yükseliyor

Afrika'da M çiçeğinden ölenlerin sayısı yükseliyor
Afrika ülkesine binlerce doz M çiçeği virüsü aşısı gönderildi

Afrika ülkesine binlerce doz M çiçeği virüsü aşısı gönderildi
Avrupa'da M çiçeği uyarısı: 'Hazırlıklı olunmalı...'

Avrupa'da M çiçeği uyarısı: 'Hazırlıklı olunmalı...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler