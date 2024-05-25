Uluslararası Adalet Divanı uyarmıştı: İsrail, Refah'a ikinci kez saldırdı

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) dün İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasına rağmen İsrail ordusu bu sabah Refah'a ikinci kez düzenlediği saldırıda bir Filistinliyi öldürdü.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 14:26
Uluslararası Adalet Divanı uyarmıştı: İsrail, Refah'a ikinci kez saldırdı
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Refah şehrinin Avni Dahir Caddesi'ni hedef aldı. Saldırı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Şireytih ailesine ait bir evi bombalaması sonucu bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

UAD'nin İsrail hakkındaki yeni tedbir kararlarını açıklamasından kısa süre sonra İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün Refah kentinin merkezindeki birçok bölgeyi yoğun şekilde bombalayarak çok sayıda Filistinliyi yaralamıştı.


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