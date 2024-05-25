Uluslararası Adalet Divanı uyarmıştı: İsrail, Refah'a ikinci kez saldırdı

Yayınlanma: 25.05.2024 - 14:26

Güncelleme: 25.05.2024 - 14:26

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Refah şehrinin Avni Dahir Caddesi'ni hedef aldı. Saldırı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Şireytih ailesine ait bir evi bombalaması sonucu bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

UAD'nin İsrail hakkındaki yeni tedbir kararlarını açıklamasından kısa süre sonra İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün Refah kentinin merkezindeki birçok bölgeyi yoğun şekilde bombalayarak çok sayıda Filistinliyi yaralamıştı.