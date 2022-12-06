Uluslararası Af Örgütü: Çin destekli siber saldırıya uğradık

06 Aralık 2022 Salı, 12:26

Af Örgütü'nün Kanada şubesinden yapılan açıklamada, Çin destekli olduğu vurgulanan siber saldırıların ilkinin 5 Ekim'de tespit edildiği belirtildi. Adli soruşturmacıların ve siber güvenlik uzmanlarının olayı araştırmaya başladığı ifade edilen açıklamada, siber saldırı nedeniyle kurumun faaliyetlerinin yaklaşık 3 haftadır sekteye uğradığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Ketty Nivyabandi, sistemlerindeki aramalara bakıldığında bu saldırının özellikle sadece Çin ve Hong Kong ile bağlantılı olduğunu ve önde gelen birkaç Çinli aktivisti de hedef aldığını belirtti.

Örgütün iletişim listesine ve planlarına yönelik saldırı sonrası Nivyabandi, aktivistlere ve gazetecilere siber güvenlik protokollerini geliştirme konusunda çağrı yaptı.