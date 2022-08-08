Uluslararası Af Örgütü, Zelenski'den özür diledi
Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ukraynalı sivilleri tehlikeye attığını söylediği raporu için özür diledi.
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), Ukraynalı askerlerin varlığının, Rusya'nın işgali sırasında sivillere yönelik riskleri artırdığını söyleyen bir rapor yayınladı.
Reuters'ın haberine göre, Uluslararası Af Örgütü, "Ukrayna ordusunun savaş taktiklerine ilişkin basın açıklamamızın yol açtığı sıkıntı ve öfkeden derin üzüntü duymaktadır" açıklamasında bulundu.
Af Örgütü'nün Ukrayna başkanı Oksana Pokalçuk raporun Moskova için bir propaganda hediyesi olduğunu söyleyerek istifa etti.
Örgüt ayrıca, "Uluslararası Af Örgütü'nün bu ve herhangi bir çatışmadaki önceliği, sivillerin korunmasını sağlamaktır. Gerçek anlamda bu son araştırmayı yayınlarken tek hedefimiz buydu. Bulgularımızın tamamen arkasında dururken, neden olduğumuz acı için üzgünüz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) tarafından yayınlanan ve Ukrayna’nın savaş taktiklerinin sivilleri tehlikeye attığını belirten raporu eleştirdi.
Raporda, Ukrayna’nın savaş taktiklerinin sivilleri tehlikeye attığı belirtilerek, Ukrayna kuvvetlerinin okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere nüfuslu yerleşim bölgelerinde üsler kurarak ve silah sistemleri işleterek sivilleri tehlikeye attığı ifade edilmişti.
Video Haberler
- Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 60 TL’yi buluyor
- İstanbul'da halk ekmeğe zam!
- Irak’ta silah deposunda patlama
- Yandaş şirkete 817 milyonluk ihale
- Eşya yüklü kamyonette tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza
- Brezilya'dan gelen gemide 242 kilo kokain ele geçirildi:
- Yurt dışına kaçıracaklardı: 150 adet 'tarihi eser' bulun
- 'Cüzdandan' kredi kartı borcu çıktı
- Emekli Almanca öğretmeni, girdiği denizde boğuldu
- Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı