Uluslararası Af Örgütü’nden Pekin'e 'ulusal güvenlik yasası' tepkisi

26 Ekim 2021 Salı, 04:00

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, Çin’in yürürlüğe soktuğu tartışmalı ulusal güvenlik yasası nedeniyle çalışanlarının güvenliğine ilişkin endişeler olduğuna işaret ettiği Hong Kong ofisinin yıl sonuna kadar kapatılacağını duyurdu. Bu karar ile Hong Kong’daki 40 yıllık varlığı sona erecek olan Af Örgütü’nün araştırma, ve kampanya operasyonlarını, Asya-Pasifik’teki diğer ofislerine kaydıracağı belirtildi.

2019’da suçluların Pekin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı Hong Kong’da geniş çaplı demokrasi eylemlerine neden olmuştu. Ardından ulusal güvenlik yasası, Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nde 30 Haziran 2020’de oybirliğiyle kabul edilmiş, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı. Düzenleme, “Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ie ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını” içeriyor. Yasa uyarınca bugüne kadar 100’den fazla kişinin yargılandığı belirtiliyor.