Uluslararası Af Örgütü'nden Afganistan açıklaması: Canlarıyla ödediler
Uluslararası Af Örgütü, Afganistan’da yönetim Taliban’ın eline geçerken işlenen savaş suçlarına ilişkin bir rapor hazırladı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Yeni kanıtlarımız, Taliban’ın öne sürdüğü gibi kusursuz bir iktidar değişim süreci yaşanmadığını, Afganistan halkının bu değişimi canıyla ödediğini gösteriyor" açıklamasını yaptı.
Uluslararası Af Örgütü, "Kaçış Yok: Afganistan Taliban'ın Eline Geçerken İşlenen Savaş Suçları ve Sivillere Verilen Zararlar" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, Taliban'ın uyguladığı işkenceler ve ABD ordusunun yaptığı operasyonların yol açtığı sivil kayıplara yer verildi.
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun verilerine dayanılarak hazırlanan rapora göre; Afganistan’da 2021’in ilk altı ayında bin 659 sivil öldürüldü. 3 bin 524 sivil yaralandı. Geçen yıla göre sivil ölümler ve yaralanmalarında yüzde 47 artış yaşandı.
Raporda, Taliban'ın etnik ve dini azınlıkları, Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri askerlerini işkenceye maruz bıraktığı ve öldürdüğü belirtildi. Pençşir vilayetinin merkezinde, Bazarak'ta yaşanan işkencelere ilişkin, "Kısa süren çatışmaların ardından 20 civarında erkek, Taliban savaşçıları tarafından yakalandı ve iki gün boyunca, zaman zaman bir güvercin kafesine kapatılarak alıkonuldu. Bu kişilere işkence uygulandı, yiyecek, su ve tıbbi yardıma erişimleri engellendi ve defalarca infaz tehdidinde bulunuldu" denildi.
ABD ve Afganistan güçleri tarafından yapıldığı belirtilen dört hava saldırısında 15 erkek, 8 çocuk ve 5 kadının öldürüldüğü ve 6 sivilin yaralandığı belirtildi. Kara savaşında ise 5 erkek, 6 çocuk ve 1 kadın olmak üzere 12 sivilin öldürüldüğü, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.
"SORUMLULAR ADİL BİÇİMDE YARGILANMALI"
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Kabil’de hükümetin çökmesinden önceki aylarda Taliban defalarca savaş suçları işledi ve katliamlar yaptı. Afgan ve ABD güçleri ise sivillerin ölümüne yol açtı. Yeni kanıtlarımız, Taliban’ın öne sürdüğü gibi kusursuz bir iktidar değişim süreci yaşanmadığını, Afganistan halkının bu değişimi canıyla ödediğini gösteriyor.
Taliban yetkilileri, artık tazminat sağlamak konusunda önceki hükümetle aynı yasal yükümlülüklere sahiptir ve sivillere verilen zararlarla ilgili tüm sorunları ciddiyetle ele almalıdır. Zarar görenler ve aileleri tazminat almalı, sorumluluk taşıdığından şüphe edilen tüm kişiler sivil hukuk mahkemelerinde ölüm cezasına başvurulmaksızın adil bir biçimde yargılanmalıdır. "
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