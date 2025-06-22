Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan “acil” toplantı kararı

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından acil toplantı çağrısı yaptı.

Grossi, X platformunda yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“İran’daki acil durum ışığında, yarın (UAEA) Yönetim Kurulu’nun olağanüstü toplantısını topluyorum.”

Acil toplantının pazartesi günü yapılacağı duyurulurken, gündemde İran’daki nükleer tesislerin durumu ve bölgedeki güvenlik risklerinin değerlendirilmesi yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.