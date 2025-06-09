Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İran-İsrail uyarısı: Son derece yıkıcı olur

UAEA Başkanı Grossi, Financial Times’a verdiği demeçte, İsrail’in İran’a yönelik artan tehditlerinin bölgede büyük bir krize neden olabileceğini söyledi.

Grossi, “İran meselesi, müzakerelerin başarısız olması halinde büyük olasılıkla bir askeri müdahaleye dönüşebilir. Bu da son derece yıkıcı olur” dedi.

İsrail, ABD-İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerin başarısız olması halinde İran’ın nükleer tesislerini vurabileceği ihtimalini dışlamıyor.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya böyle bir adımın, Washington’un nükleer anlaşma girişimini baltalayabileceği uyarısında bulunduğu bildirildi.

“NÜKLEER TESİSLER YERİN 800 METRE ALTINDA”

Grossi, İran’ın nükleer tesislerinin oldukça derin ve korunaklı olduğunu belirtti:

“En hassas bölgeler yerin yaklaşık 800 metre altında. Oraya ulaşmak için spiral bir tünelden defalarca aşağı iniyorsunuz. Ben orada çok kez bulundum.”

Grossi, şu anda İran’ın elinde nükleer silah bulunmadığını ancak bu silahı üretebilecek seviyede uranyum zenginleştirme materyaline sahip olduğunu da vurguladı.

“NÜKLEER SİLAH YOK, ANLAŞMA VAR”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır merkezli Nile News kanalına yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in nükleer silah üretimine karşı verdiği fetvaya bağlı kalacaklarını söyledi.

Arakçi, “Nükleer silah asla üretmeyeceğiz. Ancak uranyum zenginleştirme hakkımızdan da vazgeçmeyiz. Zenginleştirme yoksa anlaşma da yok. Nükleer silah yoksa anlaşma var” dedi.

İsrail ise, İran’ın zenginleştirme faaliyetlerini güvenlik tehdidi olarak görerek tüm nükleer faaliyetlerin durdurulmasını talep ediyor.

İsrail ve İran arasında yıllardır süren “gölge savaş”, son iki yılda doğrudan füze saldırılarına dönüşmüştü.

Özellikle 2023’te başlayan Gazze çatışmalarının ardından bölgedeki tansiyon yeniden zirveye ulaştı.