Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uyardı! İsrail’in İran’a saldırısının ardından Natanz’da nükleer sızıntı!

İsrail’in İran’a yönelik son hava saldırılarında hedef alınan Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal madde sızıntısı meydana geldiği bildirildi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), tesiste sınırlı bir sızıntı olduğunu doğrularken, durumun “gerekli önlemlerle kontrol altına alınabileceği” değerlendirmesini yaptı.