İsrail’in İran’a yönelik son hava saldırılarında hedef alınan Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal madde sızıntısı meydana geldiği bildirildi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), tesiste sınırlı bir sızıntı olduğunu doğrularken, durumun “gerekli önlemlerle kontrol altına alınabileceği” değerlendirmesini yaptı.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uyardı! İsrail’in İran’a saldırısının ardından Natanz’da nükleer sızıntı!
İsrail saldırısıyla hedef alınan Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal sızıntı tespit edildiği iddia edildi; İran, kirliliğin dışa yayılmadığını açıkladı.
13.06.2025 23:11:00
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Haber Merkezi
İsrail saldırısıyla hedef alınan Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal sızıntı tespit edildiği iddia edildi; İran, kirliliğin dışa yayılmadığını açıkladı.
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