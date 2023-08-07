Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi: İsrail, bu yıl için 40 Filistinli çocuğu öldürdü

Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:47

Güncelleme: 07.08.2023 - 12:47

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketinin Filistin Şubesi yetkililerinden Ayid Ebu Katiş, konuya ilişkin Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya açıklamada bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin güvenlik görevlisinin açtığı ateş sonucu yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Remzi Fethi Hamid'in bu sabah hastanede hayatını kaybettiğini hatırlatan Ebu Katiş, böylece İsrail'in yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli çocukların sayısının 40'a ulaştığını söyledi.

Ebu Katiş, İsrail güçleri ya da Yahudi yerleşimcilerin bu süre zarfında Batı Şeria'da 33, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 çocuğu öldürdüğünü belirtti.

İsrail makamlarının halihazırda 160 Filistinli çocuğu da gözaltında tuttuğunu aktaran Ebu Katiş, bunlardan 21'inin idari tutukluluk kapsamında alıkonulduğuna işaret etti.

Suçların cezasız kalmasının, Yahudi yerleşimcilerin Filistinli çocukları öldürmesine yeşil ışık anlamına geldiğinin altını çizen Ebu Katiş, Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen ve çocukların ölümüyle sonuçlanan saldırıların hep cezasız kaldığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesinde birkaç gün önce vurulan 17 yaşındaki Hamid'in bu sabah hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.