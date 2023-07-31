İsrail'de yargı reformuna onaya karşın meydanları bırakmayan on binlerden mesaj: Daha yeni başlıyoruz

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:10

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:10

İsrail'de iktidar içinde bile kırılmalara neden olan aşırı sağcı koalisyon hükümetinin hazırladığı yargı reformuna karşı halk, 30. haftada da meydanları doldururken muhalefet de müzakerelerin canlandırılması için çağrı yapıyor.

Başta başkent Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere önceki akşam da on binlerce İsrailli katıldı. Tel. Aviv'deki gösterilerde konuşan protesto hareketinin liderlerinden Shikhma Bressler, hükümetin yargı düzenlemesini İsrail parlamentosu Knesset'ten geçirmesi üzerine "direnişi artırmaları gerektiğini ve bunu yapacaklarını" söyledi. Göstericilerin Tel Aviv'de Kaplan Caddesi'nde açtığı İngilizce "Daha yeni başlıyoruz" yazılı dev pankart dikkat çekti.

Geçen hafta Knesset'in "yargıya darbe" olarak değerlendiren ve tepki gösterilen reform tasarının en önemli ayaklarından birisini kabul etmişti. Muhalif vekillerin geçen pazartesi günkü yasama oylamasını boykot ettiği "akla yatkınlık" tasarısının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme'nin, "yürütmenin 'makuliyet' ölçüsünü aşması durumda hükümet uygulamalarını" iptal etme yetkisi sınırlandırılıyor.

BAKAN, BAŞBAKANA KARŞI

Tasarı, Knesset'ten geçmesi sonrası Yüksek Mahkeme'ye taşındı. Yerel basına göre mahkemenin itirazları eylül ayında incelenmesi bekleniyor. Ancak Başbakan Binyamin. Netanyahu, geçen hafta basına yaptığı açıklamalarda, mahkemenin tasarının iptali dahil vereceği kararlara uyup uymayacağı konusunda muğlak ifadeler kullandı. Bunun ardından Netanyahu'nun liderliğindeki iktidar partisi Likud üyesi İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada ayrıca hükümetin, yargı reformu kapsamında yapılan son yasa değişikliğini reddetmesi halinde mahkemenin kararına uyacağını söyledi. Gallant, "Biz demokratik bir hukuk devletiyiz ve hukuka uygun hareket edeceğiz" dedi. Meclisteki kritik oylama öncesi görüşmeleri erteleme çağrısı yapan Gallant ayrıca reforma karşı açıklamaları nedeniyle 26 Mart'ta görevden alınmış ancak daha sonra kitlesel tepkiler üzerine görevine jade edilmişti.

Geçen perşembe CNN'e demeç veren Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin 'nin, söz konusu "akla yatkınlık düzenlemesine müdahale etmesi halinde nasıl bir tepki vereceğine yönelik "Umarım bu noktaya gelmeyiz" diye konuşmuştu.

MÜZAKERE İÇİN KOŞUL

Bir önceki başbakan ve mevcut ana muhalefet lideri Yair Lapid, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, reformlar için üzerinde anlaşmaya varılmış bir formül üzerinde müzakerelerin yeniden başlaması için bir koşul olarak hükümetin halkın geniş tepkisini çeken tasarının 18 ay süreyle dondurmasını talep etti. Lapid, böyle bir anlaşmanın bizzat muhalefet ve hükümet tarafından yasalaştırılması gerektiğini de belirtti.