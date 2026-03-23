Uluslararası Enerji Ajansı’ndan İran uyarısı: Hiçbir ülke etkilerinden muaf kalmayacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu’daki savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Avustralya’nın başkenti Canberra’da düzenlenen Ulusal Basın Kulübü etkinliğinde konuşan Birol, mevcut krizin küresel ekonomi açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Mevcut tabloyu 1970’li yıllardaki petrol krizleri ve Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından yaşanan enerji dalgalanmalarıyla karşılaştıran Birol, “Bu kriz, şu an itibarıyla iki petrol krizi ile bir gaz çöküşünün birleşimi” değerlendirmesinde bulundu.

Birol, küresel ekonominin bugün “çok büyük bir tehdit” ile karşı karşıya olduğunu belirterek, krizin en kısa sürede çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji krizinin derinleşmesi halinde tüm ülkelerin bundan etkileneceğine dikkat çeken Birol, “Bu kriz bu yönde devam ederse hiçbir ülke etkilerinden muaf olmayacak. Bu nedenle küresel ölçekte ortak çabalara ihtiyaç var” dedi.

Birol ayrıca, bölgede en az dokuz ülkede yaklaşık 40 enerji varlığının ağır ya da çok ağır hasar gördüğünü belirtti.