Uluslararası Enerji Ajansı’ndan jet yakıtı uyarısı: 'Sadece 6 hafta kaldı'

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, mevcut durumu “şimdiye kadar karşılaşılan en büyük enerji krizi” olarak nitelendirdi. Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanmanın petrol, doğalgaz ve diğer kritik enerji kaynaklarının akışını sekteye uğrattığını ifade etti.

Associated Press’e konuşan Birol, krizin uzaması halinde küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağını ve enflasyonun artacağını vurguladı.

Avrupa’da enerji sıkıntısının ilk etkilerinden birinin havacılık sektöründe görülebileceğine dikkat çeken Birol, “Yakın zamanda bazı uçuşların jet yakıtı eksikliği nedeniyle iptal edildiğini görebiliriz” dedi.

Uzmanlara göre, bu durum özellikle kısa ve orta mesafeli uçuşları doğrudan etkileyebilir.

Birol, enerji krizinin tüm dünyayı etkileyeceğini belirterek, en ağır sonuçların gelişmekte olan ülkelerde hissedileceğini ifade etti. Ancak krizin yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını vurguladı:

“Bazı ülkeler daha zengin olabilir, bazıları daha fazla enerji kaynağına sahip olabilir ama hiçbir ülke bu krizden muaf değil.”

TANKERLER BEKLİYOR, AKIŞ DURDU

Basra Körfezi’nde 110’dan fazla petrol tankeri ve 15’ten fazla sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyıcısının beklediğini belirten Birol, bu gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan çıkabilmesi halinde krizin kısmen hafifleyebileceğini söyledi.

Ancak mevcut durumun bu arzın piyasaya ulaşmasını engellediği ifade ediliyor.

Bölgede enerji tesislerine yönelik saldırıların üretim kapasitesini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Birol, 80’den fazla kritik tesisin zarar gördüğünü, bunların üçte birinin ağır hasarlı olduğunu belirtti.

Bu nedenle, olası bir ateşkes sağlansa bile enerji üretiminin eski seviyelere dönmesinin aylar, hatta yıllar alabileceği öngörülüyor.

“GEÇİŞ ÜCRETLERİ” TARTIŞMASI

Birol, İran’ın bazı gemilerden geçiş ücreti talep etmesine de karşı çıkarak, bu uygulamanın kalıcı hale gelmesinin küresel deniz ticareti açısından tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini ifade etti.

Enerji akışının kesintisiz sürmesi gerektiğini vurgulayan Birol, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının kritik önem taşıdığını belirtti.