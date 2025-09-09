Uluslararası Filistin Konferansı İstanbul’da gerçekleşti

İstanbul’da Harici Medya, Filistin Diyalog Grubu ve Milletlerarası İlişkiler ve Diplomasi Merkezi (MID) tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansta, Gazze’de yaşanan ve katılımcılar tarafından “soykırım” olarak nitelendirilen insani trajedi, Filistin’in devletleşme sürecindeki meydan okumalar ve uluslararası toplumun sorumlulukları çok yönlü olarak ele alındı.

Konferans, Filistin halkının karşı karşıya olduğu büyük trajedi ile Filistin devletinin uluslararası alanda tanınmasına yönelik atılan adımlar arasındaki tezatlığa dikkat çekerek başladı. Açılış konuşmasında Harici Genel Yayın Yönetmeni Tunç Akkoç, “Bir yanda Filistin halkının tarihindeki belki de en büyük trajedi, diğer yanda meşru Filistin devletinin uluslararası tanınmasına yönelik kritik adımlar atılıyor,” diyerek konferansın amacını özetledi.

Düzenleyicilerden, Filistin Diyalog Grubu Başkanı Sadeq Abu Amer, açılış konuşmasında "Filistin halkı yüzyıldır soykırım, etnik temizlik ve kimliğini yok etme girişimleriyle yüzleşiyor; bugün bu trajedi Gazze’de en tehlikeli aşamasına ulaştı" dedi. Uluslararası sistemin çifte standardına dikkat çeken Abu Amer, “ancak dünyadaki benzeri görülmemiş halk dayanışması yeni bir siyasi baskı aracına dönüşebilir” değerlendirmesini yaptı. “Filistin davası sadece Filistinlilerin değil, özgürlüğe ve adalete inanan herkesin ortak insani sorumluluğudur” diye vurguladı.

Milletlerarası İlişkiler ve Diplomasi Merkezi (MID) Bilgi Üretim ve Yayın Koordinatörü Mehmet Rakıpoğlu, İsrail’in eylemlerinin uluslararası kurumlarca “soykırım” olarak tescillendiğini belirterek, “Artık ‘sonrasında ne yapabiliriz, Filistin’in devletleşmesi nasıl sağlanabilir’ sorusuna odaklanmalıyız. İsrail’in sadece askeri gücünün değil, ürettiği bilgi ve düşünce düzeninin de yıkılması için epistemolojik bir Aksa Tufanı inşa etmeliyiz,” dedi.

“KELİMELER GAZZE’Yİ ANLATMAYA YETMİYOR”

Gazze’deki insani felaketin boyutu, katılımcıların en çok zorlandığı konulardan biri oldu. Avrupa Dış İlişkiler Konseyinden (ECFR) araştırmacı Muhammed Shehada, herkesi duygulandıran konuşmasıyla durumu özetledi: “Gazze’yi tarif etmeye kelimeler yetmiyor; felaket, kıyamet, distopya bile olanları anlatmaya yetmiyor. İsrail, ‘soykırım’ gibi kelimelerin içini boşaltarak anlamsızlaştırıyor.”

Shehada, “Avrupalı bir yetkili bana ‘bizi harekete geçirmek istiyorsanız bakanlığımızın önünde gece gündüz protesto edin, bizi mahkemeye verin’ dedi. Aktivizm yavaşlarsa, onlar da soykırımı unutturmak için zaman kazanır,” diye ekledi.

Eski AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Filistin Konferansı’na selam gönderdi

Avrupalı katılımcılar, kıtanın Filistin meselesindeki rolünü ve yetersizliklerini masaya yatırdı.

Konferansa çevrimiçi bağlanan Avrupa Üniversitesi Enstitüsünden Prof. Kalypso Nicolaidis, eski AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in konferansa selamlarını ilettiğini söyledi ve Avrupa'nın İsrail-Filistin ihtilafında daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Nicolaidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde düzenlenen toplantının kritik önem taşıdığını söyledi.

“Fransa ve İngiltere dâhil birçok ülke, Filistin’i tanıyan 147 devlete katılıyor. Bu adım, Güvenlik Konseyi’nde dengeyi değiştirecek niteliktedir,” dedi.

Avrupa’nın ikilemi: Filistin’i tanıma adımları ve politik yetersizlik

Royal United Services Institute’tan (RUSI) Dr. H.A. Hellyer, “Avrupa’da kamuoyu İsrail’in Gazze’de yaptıklarına açıkça karşı çıkıyor; fakat bu tepki henüz devlet politikalarına tam olarak yansımış değil,” dedi.

Eski Almanya Federal Meclisi üyesi Zaklin Nastic ise Almanya’nın silah sevkiyatları ve siyasi destekle Gazze’deki soykırıma ortak olduğunu ifade ederek, “Almanya, ‘Bir daha asla!’ yeminini açıkça ihlal ediyor. Evrensel insan hakları ve mazlumların korunması sorumluluğu bugün Almanya’da suistimal ediliyor,” şeklinde sert bir eleştiri yöneltti.

Schiller Enstitüsünden Stephan Ossenkopp, dünyanın çok kutuplu bir düzene geçişinin Filistin için adil bir çözüm fırsatı sunduğunu, ancak buna rağmen Almanya’nın İsrail’e tam destek politikasını değiştirmediğini ifade etti.

“İsrail sorunu” ve çok kutuplu dünyanın getirdiği yeni denklem

Konferansta birçok konuşmacı, meselenin adının doğru konulması gerektiğini savundu. Milli Savunma Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Özkan, “Artık bölgemizde Filistin meselesi değil, doğrudan bir İsrail sorunu konuşulmalı; agresif ve yayılmacı politikalar net bir şekilde ortaya çıktı,” dedi.

Özkan, Türkiye’nin başından beri İsrail’e karşı en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.