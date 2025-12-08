Uluslararası ilaç kaçakçılığı şebekesi çökertildi

Belçika’da ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Brüksel savcılığından yapılan açıklamada, ülke genelinde düzenlenen 17 operasyon sonucunda başta Brüksel olmak üzere birçok şehirde yasa dışı depolar kiralayarak satışı yasaklanmış ilaçları dağıtan bir şebekenin çökertildiği bildirildi. Operesyonlarda 8 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkede bir süredir takip edilen çetenin, koli servisi yapan bir kargo şirketi gibi çalıştığının ortaya çıktığı, sürecin ise rutin yol kontrolünde bir araçta yasaklı ilaçların bulunmasıyla başladığı belirtildi.

Savcılık açıklamasında, "Ağustos ve Eylül 2024 arasında Belçika yasalarına uymayan ve özel şahıslar tarafından ithalatı yasak olan pregabalin içeren 5 paket ilaç, bir kargo şirketinde ele geçirildi. Paketler Brüksel’de bir adrese götürülüyordu" ifadeleri kullanıldı.

Açılan soruşturma sonucunda büyük bir uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağında merkezi rol oynadığına inanılan bir kişinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Aynı kişi teknik takiplerde telefon analizleri, malların transferi, depolama yerleri ve bunlara ilişkin mesajlar tespit edildi. Aynı kişi bir trafik kontrolünde yakalandı" denildi.

Söz konusu yasa dışı ilaç şebekesine dair derinleştirilen soruşturmada, şebekenin başka suçlara da karışan bir organize suç örgütü olduğu ortaya çıktı. Kaçak ilaç için Belçika’nın farklı noktalarında depolar işleten şebekenin, aynı zamanda uyuşturucu, cinayete teşebbüs, adam kaçırma gibi şiddet içeren eylemlere de karıştığı tespit edildi.

Söz konusu örgütün dış bağlantılarının da olduğu, İsveç ve Çek Cumhuriyeti’nde bazı depo ve mülklerinin bulunduğu belirtildi.