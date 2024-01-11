Umman açıklarındaki gemiye silahlı baskın: İzmir'e petrol getiriyordu

Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:13

Güncelleme: 11.01.2024 - 14:13

İngiliz deniz güvenlik firması Ambrey ve Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) kurumu, Yunanistan merkezli petrol tankerinin işletmecisi Empire Navigation'a ait olan Saint Nicholas adlı gemi ile irtibatın Umman kıyılarının yaklaşık 50 deniz mili açıklarında kesildiğini açıkladı.

Silahlı dört ila beş kişinin bindiği yönünde ihbar aldıklarını açıklayan UKMTO, silahlı kişilerin askeri tipte siyah üniformalar giydiği ve siyah maskeler taktığı bilgisini paylaştı.

UKMTO, silahlı kişilerin binmesinin ardından geminin İran karasularına doğru istikametini değiştirdiğini ve gemiyle iletişimin koptuğunu belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Ambrey, daha önce "yaptırıma tabi" İran petrolünü taşıdığı için ceza aldığını, ardından ABD tarafından tankere el konulduğunu bildirdi. Ambrey, Marshall Adaları bandıralı ham petrol tankerinin İran'ın Cask liman kentine doğru ilerlediğini aktardı.

İZMİR'E PETROL GETİRİYORDU

Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG) verilerine göre, Irak'ın Basra limanından yük alan geminin, İzmir'in Aliağa limanına gidiyordu.

Reuters'ta yer alan haberde, petrol tankerinde 19 mürettebat olduğu ve Irak'tan İzmir'e petrol getirdiği ifade edildi.