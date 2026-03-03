Umman’da alarm: Salalah Limanı yakınına İHA düştü

Umman devlet medyası, bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, ülkenin güneyindeki Salalah Limanı yakınlarında bir insansız hava aracının düştüğünü duyurdu.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgede inceleme başlattığı aktarıldı.

Zufar bölgesinde iki insansız hava aracının daha hava savunma unsurları tarafından engellendiği belirtildi.

Yetkililer, olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Körfez’de artan gerilim sürerken, Umman’dan gelen bu açıklama bölgedeki hava sahası güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

SALALAH LİMANI

Umman'ın en büyük limanı olan Salalah Limanı, 1998 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Zufar bölgesinde, Arap Denizi kıyısında konumlanan liman, Hint Okyanusu’nun kuzey hattında stratejik bir noktada yer alıyor.

Salalah Limanı, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaret yollarının kavşağında bulunuyor. 2,5 milyardan fazla tüketiciye erişim sağlayan liman; Doğu Afrika, Kızıldeniz, Hindistan alt kıtası ve Arap/Fars Körfezi pazarlarına yakınlığıyla öne çıkıyor.

Liman, Çin kıyılarından başlayarak Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz’e ve oradan Orta ve Doğu Avrupa’ya uzanan Deniz İpek Yolu güzergâhının önemli duraklarından biri olarak gösteriliyor. Bu hat, özellikle İtalya’nın Trieste Limanı üzerinden Avrupa içlerine uzanan demiryolu bağlantılarıyla entegre çalışıyor.

Salalah Limanı'ndan ayrılan bir konteyner gemisi, 2009 yılında Somalili korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Olay, bölgedeki deniz güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştı.