Umman Denizi’nde sıcak temas: Uçak gemisine yaklaştı, füzelerle vuruldu

ABD basını CBS News'in aktardığına göre, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin, USS Abraham Lincoln uçak gemisine fazla yaklaşan İran gemisine ateş açtığı bildirildi.

CBS News'in aktardığına göre, Konuya ilişkin bilgi sahibi iki ABD’li yetkili, olayın bu hafta başında yaşandığını ve ABD güçlerinin İran gemisini hedef aldığını söyledi.

Yetkililere göre ABD Donanması’na ait bir gemi, İran gemisine Mark-45 deniz topuyla ateş açtı. Ancak yapılan atışların birkaç kez hedefi ıskaladığı belirtildi.

Olayın ardından ABD güçleri bölgeye Hellfire füzeleri taşıyan bir helikopter gönderdi. Helikopterin İran gemisini iki Hellfire füzesiyle vurduğu ifade edildi.

USS Abraham Lincoln, Orta Doğu’da konuşlandırılmış iki ABD uçak gemisinden biri olarak görev yapıyor. Uçak gemisi ocak ayı sonunda bölgeye gönderilmiş ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından “armada” olarak nitelendirilen askeri yığınak kapsamında görev almıştı.

Şubat ayı başında da İran’a ait Şahed-139 insansız hava aracının uçak gemisine agresif şekilde yaklaştığı ve ABD savaş uçağı tarafından düşürüldüğü açıklanmıştı.

ABD ile İran arasında savaşın başlamasından bu yana ABD güçlerinin 90’dan fazla İran gemisini imha ettiği veya hasar verdiği bildirildi.