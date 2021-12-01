Umman'ın kadim kenti: El-Belid Kalıntıları

01 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

El-Belid Arkeolojik Bölgesi, antik tarihe tanıklık etmek ve yer altı şehirlerini keşfetmek için kente gelen turistlerin vazgeçilmezi.

Bölge, İslam tarihçileri tarafından Zufar olarak adlandırılan Selale kenti sahil şeridinde, Hint Okyanusu kıyılarına yaklaşık yüz metre mesafede yer alıyor.

El-Belid Arkeolojik Bölgesi yetkililerinden Said bin Suheyl bin Salim el-Amiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buranın Arap Yarımadası'ndaki en eski antik kentlerden biri olduğunu söyledi.

UNESCO LİSTESİNDE

Belid bölgesinde arkeolojik sahanın yanı sıra antik kent ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) listesinde yer alan Aselbent Diyarı Müzesinin yer aldığına dikkati çeken Amiri, Selale kentinin 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar çok önemli bir ticaret limanı olduğunu ifade etti.

Amiri, tarihi MÖ 2500 yılına kadar uzanan bölgenin, önemli bir nüfus merkezini temsil ettiğini söyledi.

Hükümdarın ikametgahı konumundaki ana kalenin antik döneme ilişkin önemli izler taşıdığını aktaran Amiri, 2015'te yapılan kazılarda, kalenin arkasında hükümdarın yanındaki görevlilere ait olduğuna inanılan başka bir yapının ortaya çıkarıldığını kaydetti.

TARİHİ EL-BELİD CAMİSİ

Belid bölgesinin İslam döneminden de eşsiz eserler barındırdığını söyleyen Amiri, Umman'ın en önemli tarihi camilerinden El-Belid Camisi'nin bunlar arasında öne çıktığını dile getirdi.

Amiri, 144 sütun ve 7 ana kapıdan oluşan caminin büyüklüğü nedeniyle sadece cuma namazına tahsis edildiğini, kadınların ibadetleri ve çocuklar için olduğu düşünülen odaların da bulunduğunu söyledi.

El-Belid Arkeolojik Bölgesi'nin toplam yaklaşık 640 dönümden oluştuğu bilgisini veren Amiri, bu alanın büyük bölümünde İslam dönemine ait arkeolojik kalıntılar bulunduğunu ifade etti.

Amiri, bölgenin batı tarafında ise devasa resmi binalar, mezarlar, taş duvar kalıntıları ve yüzeyde görünen sütunların yer aldığını dile getirdi.

Selale kentinin Orta Çağ'da dünya ticaretinde önemli rol oynadığını ifade eden Amiri, kentte bulunan limanın bir yanda Çin, Hindistan, Pakistan, Doğu Afrika ve Yemen limanları, diğer yanda ise Irak ve Avrupa limanlarıyla bağlantılı olduğunu aktardı.