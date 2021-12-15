Umutlar piyango biletlerinde

15 Aralık 2021 Çarşamba, 16:13

Yurttaşlar ekonomik sıkıntılarını çözebilmek amacıyla piyango biletlerinden medet umuyor.

Sağlık çalışanı Esra Görgün Xinhua’ya verdiği demeçte, “Yılbaşı piyangosunda bir şey kazanırsam, Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar sebebiyle zor günler geçiren insanlara yardım etmek isterim” dedi.



Daha önceki yıllarda sadece tek bir bilet aldığını dile getiren Görgün, “Bu sefer evdeki herkese, eşime ve kızıma birer tane aldım” diye konuştu.



10 MİLYONDA BİR



Milli Piyango’nun bu yılki yılbaşı ikramiyesi 120 milyon Türk Lirası olarak belirlenirken, artık daha fazla insanın finansal sorunlarını geride bırakmak için bilet aldığı belirtiliyor.



Haberde, büyük ikramiyeyi kazanma şansının 10 milyonda bir olduğu kaydediliyor. Buna rağmen yurttaşların zar zor elde ettikleri kazançlarını piyango biletlerine harcamaya istekli olduğu ifade ediliyor.



“İNSANLAR UMUTLARINI BİR BİLETE BAĞLADI”



Xinhua’ya konuşan yurttaş Ayhan Gencer, “Çoğu insan için yılbaşı çekilişine bilet almak bir lüks çünkü fiyatlar daha pahalı. Ama yine de şanslarını denemek istiyorlar” dedi.



Gencer, “Yılbaşı için piyango bileti almak bir gelenek haline geldi, ancak ekonomik kriz zamanlarında yapılan maddi fedakarlıkların karşılığını alacağını umut edenler var. İnsanlar umutlarını bir bilete bağladı” ifadelerini kullandı.

