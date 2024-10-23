UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyordu: İsrail tarafından vuruldu!

İsrail, Lübnan’da tahliye emri verdiği tarihi liman kenti Tyre’yi vurdu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyordu: İsrail tarafından vuruldu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:23

Lübnan’ın güneyinde tarihi yapıların bulunduğu Tyre (Sur) kentine sabah saatlerinde tahliye emri veren İsrail ordusu, kente bir süre sonra hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası binaların arasından dumanlar yükselirken, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun kenti en az 5 kez hedef aldığı belirtildi.

IDF Sözcüsü Avichay Adraee, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kente tahliye çağrısında bulunarak, “Belirtilen bölgelerden hemen uzaklaşıp, kuzeye, Avali Nehri’ne doğru gitmelisiniz. Hizbullah tesislerinin ve silahlarının yakınında olan herkes hayatını tehlikeye atıyor” ifadesini kullanmıştı.

Akdeniz kıyısında yer alan Trye, bölgenin en eski ve tarihi açıdan en önemli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

En az 4 bin yıllık bir yerleşim yeri olan şehir, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alıyor.


İlgili Haberler

ABD'den İsrail'e uyarı: Saldırıları sonlandırın

ABD'den İsrail'e uyarı: Saldırıları sonlandırın
İsrail’in, Gazze’ye saldırısında 2 BM çalışanı öldü

İsrail’in, Gazze’ye saldırısında 2 BM çalışanı öldü
İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı

İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler