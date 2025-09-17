UNESCO mirasında protesto krizi: Yüzlerce turist mahsur kaldı

Peru’nun dünyaca ünlü İnka kenti Machu Picchu yakınlarında, rayların göstericiler tarafından kapatılması nedeniyle yüzlerce turist mahsur kaldı. Protestolar nedeniyle tren seferleri askıya alındı.

Peru Turizm Bakanı Desilu Leon, yerel radyoya yaptığı açıklamada, bin 400 turistin tahliye edildiğini ancak yaklaşık 900 kişinin Machu Picchu’ya en yakın yerleşim olan Aguas Calientes’te mahsur kaldığını bildirdi.

Tren operatörü PeruRail, Pazartesi günü Cusco bölgesindeki tren seferlerini askıya almak zorunda kaldı.

Şirket, rayların “çeşitli büyüklükteki taşlarla” kapatıldığını ve üçüncü kişilerin hattın bir bölümünü kazdığını duyurdu. Bu durum, tahliye operasyonlarını yavaşlattı.

Protestolar, turistleri Aguas Calientes’ten Machu Picchu girişine taşıyan Consettur şirketinin imtiyaz süresinin bitmesinin ardından başladı.

Komşu bir bölge, yerine başka bir şirket görevlendirse de Aguas Calientes’teki protestocular otobüslerin çalışmasını engelledi.

Göstericiler, süreçte şeffaflık ve adalet olmadığını savunuyor.

UNESCO MİRASI TEHLİKEDE Mİ?

Kültürel miras alanlarını korumayı amaçlayan New7Wonders kampanya grubu, Peru hükümetine bir uyarı mektubu göndererek gerilimin tırmanması halinde Machu Picchu’nun küresel statüsünün zarar görebileceğini bildirdi.

Turizm, Peru ekonomisinin en önemli kaynakları arasında yer alıyor. Her yıl bir milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Machu Picchu’ya, yoğun sezonda (Mayıs-Eylül) günde en fazla 5 bin 600 ziyaretçi kabul ediliyor.