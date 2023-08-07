UNICEF açıkladı: ''Çocukların dörtte üçü aşırı sıcaklarla karşı karşıya''

Yayınlanma: 07.08.2023 - 15:46

Güncelleme: 07.08.2023 - 15:59

UNICEF'in açıklamasında, yılın en az 83 gününün 35 dereceyi geçtiği Güney Asya'da 18 yaş altı çocukların yüzde 76'sının aşırı sıcaklara maruz kaldığı belirtildi.

Temmuzun dünya genelinde yaşanmış en sıcak ay olarak kaydedilmesinin ardından çocukların geleceğiyle ilgili endişelerin arttığı ifade edilen açıklamada, iklim değişikliği sebebiyle aşırı sıcakların süreceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, aşırı sıcakların çocukların hayatını tehlikeye attığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF Güney Asya Bölge Sorumlusu Sanjay Wijesekera, artan sıcaklıklar sebebiyle Güney Asya'da milyonlarca çocuğun yaşamının tehlike altında kaldığını ve sıcakların yan etkilerine hassas oldukları için hamile kadınların da risk altında olduğunu belirtti.

Wijesekera, çocukların sıcaklık değişimlerine hızlı uyum sağlayamadıkları için yaşayabilecekleri sorunların arasında yüksek vücut sıcaklığı, çarpıntı, şiddetli baş ağrısı, sıvı kaybı, bebeklerde de zihinsel gelişimin yavaşlaması gibi yan etkilerin yer aldığını ifade etti.

UNICEF'in 2021'de yayımladığı çocuk odaklı iklim riski endeksi raporunda Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Maldivler ve Pakistan, iklim değişikliğinden etkilenme oranı "en yüksek" ülkeler arasında yer almıştı.

AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) 27 Temmuz'da yaptığı ortak açıklamada, temmuz ayının ilk 3 haftasının bugüne kadarki "en sıcak 3 haftalık dönem" olduğu belirtilmişti.

Copernicus verilerinin, Temmuz 2023'ün çok yüksek ihtimalle kayıtlardaki "en sıcak temmuz" ve "en sıcak ay" olacağını gösterdiği kaydedilmişti.