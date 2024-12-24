United Healthcare CEO'sunun katil zanlısı Mangione hakim karşısına çıktı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:01

Güncelleme: 24.12.2024 - 00:02

ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'ın katil zanlısı 26 yaşındaki Luigi Mangione, New York'un Manhattan bölgesinde kelepçeli ve zincirli olarak hakim karşısına çıktı.

Mangione, mahkemede hakkındaki cinayet ve terörizm suçlamalarını reddetti. Mahkeme Yargıcı Gregory Carro'nun aralarında cinayet, suç amaçlı silah bulundurma ve terör eylemi gerçekleştirmenin de bulunduğu suçlamaların yer aldığı iddianameyi kabul edip etmediği yönündeki soruya cevap veren Mangione, mikrofona eğilerek, “Suçsuzum” dedi.

Mangione'nin avukatı Karen Friedman Agnifilo, yaptığı açıklamada kamu görevlileri ve politikacılar tarafından yapılan açıklamaların müvekkilinin adil yargılanmayacağına ilişkin endişeye neden olduğunu söyledi. Mangione'nin siyaset malzemesi yapıldığını savunan Agnifilo, “O bir sembol değil, adil yargılanma hakkına sahip bir birey” dedi.

Mangione'nin bir sonraki duruşması 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

DESTEK İÇİN TOPLANDILAR

Dondurucu soğuğa rağmen mahkeme salonu çevresinde toplanan onlarca kişi ise Mangione'ye destek verdi.

NE OLMUŞTU?

United Healthcare CEO'su Thompson, 4 Aralık'ta New York'ta sabah saatlerinde konuşmacı olarak katılacağı bir yatırımcı konferansı öncesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Manhattan semtindeki Altıncı Cadde'de yer alan Hilton Oteli'nin yanında işlenen yüksek profilli cinayetin ardından polis, günler süren bir “insan avı” başlatmıştı. Polis, cinayet zanlısı Luigi Mangione'yi 9 Aralık'ta Pennsylvania eyaletine bağlı Altoona şehrindeki bir fast food restoranında yemek yediği sırada tutuklamıştı.

Cinayetin ardından sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetleri ve sigorta şirketlerinin bazı tedavileri ödemeyi reddetme uygulamalarından mağdur olan çok sayıda ABD'li, Mangione'den bir halk kahramanı olarak bahsetmeye başlamıştı.