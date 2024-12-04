Volkswagen'de kriz devam ediyor: İşçiler CEO'yu yuhaladı!
Volkswagen CEO'su Oliver Blume ile işçi temsilcisi Daniela Cavallo arasında Wolfsburg’daki fabrika toplantısında gergin anlar yaşandı. Yönetimin işten çıkarmalar ve ücret kesintileri talepleri, işçiler tarafından yeni grev tehditleriyle karşılık buldu.
Volkswagen CEO'su Oliver Blume ile işçi temsilcisi Daniela Cavallo, çarşamba günü Wolfsburg’daki ana fabrikada yaklaşık 20 bin işçinin katıldığı bir toplantıda karşı karşıya geldi. İşçilerin, yönetimin fabrika kapanışları ve ücret kesintilerine yönelik baskılarına karşı gösterdiği tepkiler, yeni grev tehditlerine yol açtı. Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in de katıldığı toplantıda, Volkswagen yönetimi Çin'deki rekabete karşı Almanya'daki maliyetleri düşürmek amacıyla kesintilere gitmeyi savundu. Ancak işçiler, bu tedbirlerin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek grev tehditlerini sürdürdü.
CEO BLUME YUHALANDI
Volkswagen, Çin pazarındaki satış sıralamasını artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla Almanya'daki fabrikalarda işten çıkarmalar ve fabrika kapatmaları gerektiğini savunuyor. CEO Blume, “Hızla değişen bir ortamda kararlar alıyoruz” diyerek, yeni rakiplerin pazara girmesinin şirketin geleceğini tehdit ettiğini vurguladı. Ancak işçiler, Blume'nin açıklamaları sırasında sık sık yuhalamalarla karşılık verdi. Blume, Çin'deki zayıf satışların üstesinden gelmek için stratejik adımlar atılması gerektiğini belirtti.
Çalışma konseyini yöneten Daniela Cavallo, yönetim ve hissedarların da fedakarlık yapması gerektiğini söyledi. Cavallo, sendikaların Noel öncesi bir anlaşma sağlama kararlılığı taşıdığını ifade etti. Ancak, anlaşma sağlanamazsa daha uzun süreli grevlerin söz konusu olabileceğini belirtti.
İŞÇİLER GREVE GİDEBİLİR
Toplantıda, Çalışma Bakanı Heil tüm tarafları, Almanya’nın zor durumdaki sanayi sektörüne yapılacak yatırımlarla işten çıkarmalar ve fabrika kapanmalarının önlenmesi için çözüm bulmaya çağırdı. Sendikalar, önümüzdeki hafta yapılacak müzakerelerde bir anlaşmaya varılamazsa, işçilerin baskıyı artıracağını ve daha uzun süreli grevlere gitme yoluna gidebileceğini belirtti.
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