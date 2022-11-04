Ünlü aktör Luke Evans'tan Kral Charles itirafı: Bana Kazıklı Voyvoda'nın akrabası olduğunu söyledi
Ünlü aktör Luke Evans, İngiltere Kralı III. Charles'in kendisine soyunun III.Vlad'a kadar dayandığını söylediğini açıkladı.
Ünlü aktör Luke Evans, İngiltere Kralı III.Charles ile yaşanan ilginç bir diyaloğunu anlattı.
Luke Evans, o dönemde Galler Prensi olan III.Charles ile ilk tanıştığında 2014 yapımı Dracula Untold filminin yeni çekildiğini aktardı.
İngiltere'de yayımlanan The Jonathan Ross Show adlı talkshow programında konuşan Evans, "Charles ile ilk konuştuğum zamanı hatırlıyorum. Çok gergindim" dedi.
Evans, "Kral Charles yanıma geldi ve 'Ne üzerinde çalışıyorsun' diye sordu. Ben de 'Drakula'ya dönüşen Vlad'la ilgili bir filmi yeni bitirdim' dedim. O da 'Ne tuhaf, ben de Vlad Tepes'le akrabayım' dedi" ifadelerini kullandı.
Evans, Charles'in sözlerinin ciddi olduğunu vurgulayarak, "Şaka yaptığını sandım, fakat soyunu Vlad'a kadar götürdü" dedi.
43 yaşındaki aktör Evans, 2014 yılında Kazıklı Voyvoda, Vlad Tepes ve Vlad Drakula olarak da bilinen Rumen komutan ve lider III. Vlad'ın kurgusal bir versiyonunu Dracula Untold filminde canlandırdı.
III. VLAD
1448'den ölümüne kadar üç kez Eflak Voyvodası olmuş Rumen komutan ve liderdi. Özellikle düşmanları olarak gördüğü, esir Osmanlı askerlerini ve Bulgaristan'daki Türklere işkence yaparak öldürtmesi ile biliniyor.
Eflak tarihinin en önemli yöneticilerinden biri olarak görülür ve günümüzde Romanya'nın ulusal kahramanı olarak kabul edilir. Hayatı, Bram Stoker'ın Drakula romanına ve Drakula filmine konu olmuştur.
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