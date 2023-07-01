Telefon oyunu TikTok'ta akım oldu: 2 çocuk öldü

Yayınlanma: 01.07.2023 - 12:33

Güncelleme: 01.07.2023 - 12:33

ABD'nin New York kentinde, popüler akıllı telefon oyunu "Subway Surfers" gerçeğe dönüştü. TikTok'ta yeni başlayan bu akımda, metroların üzerine çıkan TikTok yayıncıları, tren hareket halindeyken vagondan vagona atlıyor bir yandan da bu anlar kameraya kaydediyor. Ancak bu tehlikeli akım şimdiden iki çocuğun ölümüne neden oldu.

Bir hafta önce 14 yaşındaki Brian Crespo adlı çocuk, Brooklyn'de 'metroda sörf' adı verilen bu akımı uygularken trenden düşerek hayatını kaybetmişti. Çok geçmeden bir korkunç olay daha yaşandı. Bu kez Queens'te yine metroda sörf yapmak için vagondan vagona atlayan 14 yaşındaki bir başka çocuk daha hayatını kaybetti.

Hareket halindeki trenin üzerine çıkan çocuk 33rd Street-Rawson Street istasyonu yakınlarından vagondan düştü. Hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ülkedeki raporlar, şubat ayından itibare metroda sörfle ilgili 52 vaka olduğunu gösteriyor. Son dönemde günde en az 2 kez benzeri denemelerde bulunuluyor.

New York polis, metroda sörf yaptığı belirlenen çocukların ailelerine ulaşarak çocuklarını vazgeçirmelerini istiyor ancak şu ana kadar bu konuda sınırlı bir başarı elde edilebilmiş durumda. New York Belediye Başkanı Eric Adams, metro sörfündeki dramatik artışın sosyal medya kaynaklı olduğunu belirterek Tiktok'ta bu videoların yasaklanmasını istedi.

Benzeri bir akım 2010'lı yılların başında Rusya'da da olmuş, polis çok sert önlemler almıştı.