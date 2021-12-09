Ünlü ekonomist Hanke, Türkiye'nin 'gerçek' enflasyon oranını açıkladı
John Hopkins Üniversitesi Profesörü Steve Hanke, Türkiye’nin enflasyon oranını yüzde 84 olarak hesapladığını açıkladı.
Türk Lirası, bu yıl dolar karşısında yüzde 45 oranında değer kaybederken ünlü ekonomist Steve Hanke, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı enflasyon oranının yanlış olduğunu iddia etti.
Hanke, yazdığı Tweet’te şu ifadelere yer verdi:
“Bu rakamlar tamamen çöp. Yüksek frekanslı veri ve PPP ilkelerini (Kamu özel iş birliği modeli) kulanarak, bugün Türkiye’nin enflasyonunu resmi oranın 4 katı üzerinde yüzde 84 olarak ölçüyorum. RTE ve TCMB’den daha fazla sahtekarlık.”
Pres. Erdogan's TCMB puppets report #Turkey's official November inflation at 21.31%/yr. This number is complete rubbish. Using high-frequency data & PPP principles, I measure Turkey’s #inflation at 84.87%/yr today, over 4x the official rate. More daily dishonesty from RTE & TCMB. pic.twitter.com/IyTMm4UrrV— Steve Hanke (@steve_hanke) December 4, 2021
Hanke kasım ayında, TCMB’nin ekim ayı enflasyon oranını yüzde 19 olarak açıklamasına itiraz etmiş ve Türkiye’deki enflasyonun yüzde 58 olduğunu öne sürmüştü.
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