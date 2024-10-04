Ünlü fenomen kendi ölümünü kaydetti! Dans ederken feci şekilde hayatını kaybetti

24 yaşındaki Rus fenomen Arina Glazunova, arkadaşının çektiği video sırasında alt geçide düşerek hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı Tiflis’te vatandaşlar olay yerine çiçek bırakarak genç kadını andı.

Ünlü fenomen kendi ölümünü kaydetti! Dans ederken feci şekilde hayatını kaybetti
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:36

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te meydana gelen trajik bir olayda, 24 yaşındaki Rus fenomen Arina Glazunova, gece dışarıda arkadaşlarıyla eğlenirken duvardan düşerek hayatını kaybetti.

Genç kadının son anları, arkadaşı tarafından kaydedilen videoda yer aldı.

Olay, 27 Eylül'de Tiflis'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.

Glazunova, Moskova'dan gelen bir turistti ve videoda Rus müzik grubu Hunger Boys'un şarkısına eşlik ederken görülüyor.

Videonun bir kısmında, Arina’nın arkadaşının telefonuna bakarken önündeki duvarı fark etmediği ve bu sırada başının duvarın ötesine geçtiği anlaşılıyor.

Kısa bir süre sonra arkadaşının korku dolu bakışları altında, baş üstü duvardan aşağıya düşüyor ve yer altı geçidine savruluyor.

Una joven murió en Rusia tras caer al vacío mientras grababa un video para TikTok - Infobae

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın hemen ardından Arina, başından aldığı darbeler ve boyun kırığı nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı.

Ancak, tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayın ardından olay yerine bırakılan çiçeklerle, trajik bir şekilde hayata veda eden Arina anıldı.

Kazanın gerçekleştiği bölgeye, İngilizce yazılmış bir pankartta, duvarın yüksekliğinin bina yönetmeliklerine uygun olmadığı belirtiliyor.

Yazıda, "Bu yeraltı parapetinin yüksekliği 30 santimetre, bu da bina normlarına aykırı. Bu hatanın düzeltilmesini ve başka kimsenin zarar görmemesini istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

GÜVENLİK TARTIŞMALARI 

Yerel medya kuruluşu Radio Liberty Georgia'nın haberine göre, Tiflis belediyesi, olayın araştırılması için soruşturma başlattı.

Şehir yetkilileri ise duvarın Sovyet dönemine ait standartlarla inşa edildiğini ve modern gereksinimlere uygun olduğunu savundu.

Ancak, Tiflis Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Nino İmnadze, 1980'lerde yapılan yeraltı geçitlerinin güvenlik korkulukları olmadan, oturma alanı olarak da kullanılmak üzere tasarlandığını belirtti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, genç kadının ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirirken, duvarın güvenliği konusunda da endişelerini paylaştı.


Etiketler: #Rus #fenomen #video

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