Ünlü Influencer Lucia Pombo, ayaklarındaki parazitleri paylaştı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 15:54

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:04

İspanyol Influencer Lucia Pombo, Tanzanya'da tatil yaparken bir deri hastalığı olan "kutanöz larva migrans"a yakalandığını söyledi.

Pombo, sosyal medya hesabından sağ ayağında yaşadığı anlaşılan uzun bir parazitin görüntülerini paylaştı.

Lucia, "Hastaneden hastaneye, birkaç gün boyunca ayak parmağımda yoğun bir kaşıntı yaşadım. Bunun bir ısırık ya da bir şeye tepki olduğunu düşündüm ama meğer bir solucanmış. Hareket ettiğini fark ettim. En kısa zamanda aldırmak için hastaneye gitmemi tavsiye ediyorlar" dedi.

Parazitin ayağının içinde nasıl kıpırdadığını anlatırken bunu "korkunç" olarak niteleyen Lucia, "Bunun sadece nadir görülen bir alerjik reaksiyon olduğunu düşünmek daha iyiydi" dedi.

Doktorların, kendisine tedavi için uzun zaman alabileceğini söylediğini belirten Lucia, "Bu kurtlar içimde ölü kalacağı anlamına mı geliyor? Parçalanacak mı? Hiçbir şey anlamıyorum" ifadelerini kullandı.