Ünlü İranlı müzisyen, 'Allah'a karşı savaş açmakla' yargılandı: Mahkeme infaz kararı verdi
İranlı Kürt şarkıcı Sammin Yasin, çıkarıldığı mahkemede hakkında "Allah'a karşı savaş açma" ve "ülkenin güvenliğine karşı suç işlemek" suçlarından idama mahkum edildi.
İran mahkemesinin Kürt müzisyen Sammin Yasin (Seydi) hakkında karar verdiği bildirildi.
Mahkeme, Sammin Yasin'i "Allah'a karşı savaş açma" ve "ülkenin güvenliğine karşı suç işlemek için protestocuları organize etme" suçlarından infaz edilmesine karar verdi.
Saman Yasin, Mahsa Amini'nin "ahlak polisi" tarafından öldürülmesinin ardından İran'daki protestolara destek verdiği gerekçesiyle 2 Ekim 2022 Pazar günü İran güvenlik güçleri tarafından evinden alınmıştı.
Fotoğraf: Sammin Yasin (Seydi)
Gerçek adı Sammin Seydi olan 27 yaşındaki şarkıcının, gözaltında tutulduğu sürede ağır işkencelere maruz kaldığı belirtildi.
Seydi, ülkede işsizlik ve hükümetin vatandaşlara karşı katı politikalarını içeren çok sayıda şarkı besteliyor ve söylüyordu.
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