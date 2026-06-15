Ünlü isimlerin adı geçti: Brezilya’daki helikopter kazasında 6 ölü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışarak düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından bölgede yangın çıkarken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rio de Janeiro Askeri İtfaiye Departmanı, kazanın pazar sabahı kentin batı bölgesinde meydana geldiğini açıkladı.

Çarpışmanın ardından helikopterlerden biri, elektrikli araçların bulunduğu bir oto galerisinin otoparkına düştü.

Düşmenin etkisiyle bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü bildirdi.

Polis, ABD’li şarkıcı ve komedyen Oliver Tree’nin havacılık makamlarına verilen yolcu listesinde yer aldığını açıkladı. Ancak yetkililer, kazada yaşamını yitiren kişilerin kimliklerinin henüz kesin olarak belirlenemediğini bildirdi.

Tree’nin 4 Haziran’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te konser verdiği, cumartesi günü ise Instagram hesabından Brezilya’da bir mahallede futbol oynadığı görüntüleri paylaştığı belirtildi.

ARJANTİNLİ FENOMENİN DE HELİKOPTERDE OLDUĞU AÇIKLANDI

Arjantin merkezli yayın kanalı Blender, içerik üreticisi Gaspar Prim Díaz’ın da helikopterlerden birinde bulunduğunu duyurdu. Sosyal medyada “Gaspi” adıyla tanınan Díaz’ın YouTube’da 2,8 milyondan fazla takipçisi olduğu ve 23 yaşında olduğu aktarıldı.

Blender, X hesabından yaptığı paylaşımda Díaz için, “Sanatın, büyün ve duyarlılığın için teşekkürler; hepimiz seni özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kazaya tanık olan lastik tamircisi Fernandes de Freitas, çarpışmanın ardından helikopterlerden birinin alev aldığını söyledi.

De Freitas, diğer helikopter yere çakılmadan önce yolculardan birinin araçtan atladığını gördüğünü belirtti.

De Freitas, yaşananları “Korkunçtu, gerçekten dehşet vericiydi” sözleriyle anlattı.

Yetkililer, iki helikopterin neden çarpıştığını belirlemek için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.