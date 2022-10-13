Ünlü komplo teorisyeni Alex Jones'a milyonlarca dolarlık tazminat cezası

Amerikalı komplo teorisyeni Alex Jones hakkında, 2012’de Sandy Hook İlkokulu’na düzenlenen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği saldırının “aldatmaca” olduğu iddiasını defalarca tekrarlaması üzerine açılan dava sonuçlandı,

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 09:38
Ünlü komplo teorisyeni Alex Jones'a milyonlarca dolarlık tazminat cezası
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ABD’de komplo teorisyeni Alex Jones, 2012 yılında yaşanan 20 çocuk ve altı yetişkinin öldürüldüğü Sandy Hook okul saldırısının “aldatmaca” olduğunu söylediği için 965 milyon dolar tazminat ödeyecek.

BBC’de yer alan habere göre, sağcı radyo sunucusu komplo teorisyeni Alex Jones, toplam 26 kişinin hayatını kaybettiği Sandy Hook okul saldırısının “aldatmaca” olduğunu iddia etmişti.

Jones, yıllardır söz konusu saldırının “hükûmetin Amerikalılardan silahları almak için düzenlediği bir senaryo” olduğunu iddia etmiş, kimsenin ölmediğini söylemişti. Jones, hayatını kaybedenlerin ailelerinin “kriz oyuncuları” olduğunuda söylemişti.

Hayatını kaybeden sekiz kişinin aileleri ve saldırıya müdahale eden bir FBI memurunun Connecticut’ta açtığı dava sonuca bağlandı. Saldırıyla ilgili iddiaları internetteki destekçileri tarafından kurbanların ailelerine yönelik saldırılara dönüşen Jones’un 965 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Bu yılın ağustos ayında Jones, Texas’ta da aynı sebepten yargılanmış, 49.3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti.



Alex Jones komplo teorisi ABD

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