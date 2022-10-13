Ünlü komplo teorisyeni Alex Jones'a milyonlarca dolarlık tazminat cezası

13 Ekim 2022 Perşembe, 09:38

ABD’de komplo teorisyeni Alex Jones, 2012 yılında yaşanan 20 çocuk ve altı yetişkinin öldürüldüğü Sandy Hook okul saldırısının “aldatmaca” olduğunu söylediği için 965 milyon dolar tazminat ödeyecek.

BBC’de yer alan habere göre, sağcı radyo sunucusu komplo teorisyeni Alex Jones, toplam 26 kişinin hayatını kaybettiği Sandy Hook okul saldırısının “aldatmaca” olduğunu iddia etmişti.

Jones, yıllardır söz konusu saldırının “hükûmetin Amerikalılardan silahları almak için düzenlediği bir senaryo” olduğunu iddia etmiş, kimsenin ölmediğini söylemişti. Jones, hayatını kaybedenlerin ailelerinin “kriz oyuncuları” olduğunuda söylemişti.

Hayatını kaybeden sekiz kişinin aileleri ve saldırıya müdahale eden bir FBI memurunun Connecticut’ta açtığı dava sonuca bağlandı. Saldırıyla ilgili iddiaları internetteki destekçileri tarafından kurbanların ailelerine yönelik saldırılara dönüşen Jones’un 965 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Bu yılın ağustos ayında Jones, Texas’ta da aynı sebepten yargılanmış, 49.3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti.



